Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vergilere yeni zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, pasaport, vize ve cep telefonu kayıt ücretleri zamlandı. Peki, noter pasaport vize harçları ne kadar oldu? Vergilere zam mı geldi?

Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Katma Değer Vergisi KDV olmak üzere noter, pasaport, vize ve cep telefonu kayıt ücretlerine zam geldi. Peki, noter pasaport vize harçları ne kadar oldu? Vergilere zam mı geldi?

VERGİLERE ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vergilere yeni zamlar yapıldı.

Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, martta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Bugün yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

NOTER PASAPORT VİZE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

IMEI kaydı yaptırmanın ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.

Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

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