Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı

Halkın yaşamını sürdürmekte güçlük çektiği bir dönemde, itibardan tasarruf edilemeyeceği düşüncesiyle inşa edilen hükümet konaklarına bir yenisi daha eklenecek.

Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Bursa'nın Orhaneli ilçesine 66 milyon TL'ye hükümet konağı yapılacak. Ekonomik krize rağmen yüksek maliyetli hükümet konaklarının yapımı durdurulamadı ve Orhaneli ilçesinde yapılacak hükümet konağı, iktidarın savurgan harcamalarının bir örneği haline geldi.

MALİYETİ 66 MİLYON TL

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "Bursa İli Orhaneli İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi" başlıklı bir ihale düzenledi. İhale sonucu henüz açıklanmamış olsa da, 11 Temmuz tarihinde bir anlaşma sağlandığı öğrenildi. Valilik tarafından 69 milyon 389 bin TL olarak hesaplanan yaklaşık maliyetle yapılacak olan Bursa Orhaneli Hükümet Konağı için 66 milyon TL'lik bir sözleşme imzalandı. Konağın MVT İnşaat Temizlik Otomasyon Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı isimli bir şirkete yaptırılacağı bildirildi. Konağın bodrum ve zemin kat üzerine üç katlı olarak inşa edileceği belirtildi.

Ülkenin derinleşen ve artık kontrol edilemeyen ekonomik krizi gölgesinde inşa edilen hükümet konaklarının toplam maliyeti 1,5 milyar TL'ye ulaştı.

En maliyetli hükümet konağı Antalya'da bulunurken (127 milyon 270 bin TL), bazı diğer maliyetli hükümet konakları ise İzmir Tire (59 milyon 873 bin TL), Trabzon Sürmene (47 milyon 280 bin TL), Bingöl Solhan (34 milyon 422 bin TL), Muş Varto (39 milyon 450 bin TL) ve Siirt Şirvan (45 milyon 649 bin TL) şeklinde sıralandı.

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