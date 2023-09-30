Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak

Geçtiğimiz günlerde açıklanan öğrencilere vergisiz telefon uygulamasının detayları belli olmaya başladı. Buna göre vergisiz telefon alacak öğrencilerin telefonlarını başkasına satmamaları için bir izleme sistemi oluşturulacak.

Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak

İktidarın seçim vaadi olarak açıkladığı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon vaadi geçtiğimiz günlerde netlik kazanmış ve 9 bin 500 lira sınırı olan telefonlarda geçerli olacağı açıklanmıştı.

Vergisiz telefon uygulamasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanacak olan teknik detaylar şöyle:

ÖNCE ÖDEME YAPILACAK SONRA İADE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Bu kapsamda, telefon veya bilgisayar alanlar, bildirimde bulunduktan sonra yardım desteği kapsamında hesaplarına 5 bin 500 TL geri ödeme yapılacak. Yani fiyatın tamamı ilk önce ödenecek, daha sonra ödenen paradan iade alınacak.

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TAKİP SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

CNN Türk’ten Duygu Ayaz Bayram’ın verdiği bilgilere göre, satışlar PTT’nin resmi sitesi olan Pttavm.com üzerinden gerçekleştirilecek. Vergisiz telefon ve bilgisayarlar için özel bir bölüm oluşturulacak.

ÖĞRENCİLER TAKİP EDİLECEK

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları izlenecek. Yani telefonların vergisinin ödenip ödenmediği ve telefonların kime ait olduğu da belirlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı vergisiz telefonu alan öğrencinin telefonu gerçekten kullanıp kullanmadığını takip edecek.

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