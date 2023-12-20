Vergiye ilişkin gelişmeler Ankara’da görüşüldü

Anadolu Ajansı Haberine göre, Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, verginin sadece devletin gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, "Vergi, devletin devamlılığı ve toplumsal ilerleme için karşılıksız yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak algılanmalı." ifadelerini kullandı.

VMD tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezinde "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Türk Vergi Sisteminde Güncel Gelişmeler" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde hem 100 yıllık dönemde vergilere yönelik atılan adımlar hem de son dönemde yapılan yeni düzenlemeler konuşuldu.

Olcay, Türk vergi sistemindeki güncel değişikliklerin yansımalarını değerlendirmek üzere etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek panelin açılışını yaptı.

Düzenlemelerin gerek mevzuatta gerekse toplumsal alandaki muhtemel etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Olcay, "Günümüz ekonomik koşullarında devletimiz ve milletimiz için ödenmesi gereken verginin doğruluğunu ve yetim hakkını koruyarak vergi adaletini sağlamak adına gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin artarak sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Türkiye Yüzyılı"na girildiğini hatırlatan Olcay, vergi müfettişlerinin gerek mesleki gerekse ekonomik birtakım beklentilerinin bu sürede çözüme kavuşturulmasını beklediklerini cümlelerine ekledi.

Olcay, verginin devletin gelir kaynağı olarak görüldüğünde vatandaşlar için adalet, güven, sorumluluk ve görev kavramlarını akla getirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Vergi aynı zamanda devamlılık arz eden kamu hizmetleri anlamına gelmektedir. Dolayısıyla devletin devamlılığı ve toplumsal ilerleme için karşılıksız yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak algılanmalıdır." diye konuştu.

Vergide dijitalleşme ve yapay zeka da ele alındı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, teori ve uygulamayı aynı noktaya getirmesi bakımından fakülte olarak etkinliği dikkate aldıklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç de vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda ilk oturumda "Türk Vergi Sistemi: 1923-1950 Yıllarıyla Günümüz Karşılaştırılması" ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Önceki dönem uygulamaları ile bu dönem vergilerinin analizi yapıldı. "Vergilendirme Süreçlerinde Dijitalleşme", "Uluslararası Vergi Gelişmeleri" ve "Yapay Zeka ve Vergilendirme Süreci" başlıklı sunumlarda da vergi sistemleri ve denetimlerinde gelişen teknolojilerin artıları değerlendirildi.

İkinci oturumda "Karbon Vergisi ve AB Sınırında Karbon Düzenleme Mekanizması", "Blockchain ve Dijital Varlıkların Vergilemedeki Konumu", "Transfer Fiyatlandırması Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar" ve "Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi" konularına da yer verilerek güncel gelişmeler masaya yatırıldı.