Verstappen Brezilya'da da kazandı

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonluğa ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini kazandı.

Verstappen Brezilya'da da kazandı

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Mclaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'in liderin 8.277 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Aston Martin'in tecrübeli İspanyol sürücüsü Fernando Alonso ise liderin 34.155 saniye ardında üçüncü oldu.

Şampiyonanın 22. yarışı ABD Grand Prix'si, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 524

2. Sergio Perez (Meksika): 258

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

4. Fernando Alonso (İspanya): 198

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

TAKIMLAR

1. Red Bull: 782

2. Mercedes: 382

3. Ferrari: 362

4. McLaren: 282

5. Aston Martin: 261

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor OTOMOTİV
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? Magazin
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
THY'den flaş İsrail kararı Gündem
THY'den flaş İsrail kararı
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı Gündem
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı