Viagralı Türk balına el konuldu

Kaynak: Haber 3
Viagralı Türk balına el konuldu
Almanya'da bir süpermarkette Türkiye'den getirilen ve içinde Viagra'nın etken maddesi sildenafil olan dört buçuk kilogram bala gümrük memurları tarafından el konuldu.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach kentinde denetleme yapan gümrük memurları, içerisinde cinsel güç artırıcı hap olan Viagra'nın etken maddesi sildenafil içeren dört buçuk kilo bala el koydu.

Türkiye'den getirildiği belirtilen balın içindeki sildenafil, Alman Tıbbi Ürünler Yasası'na tabi olduğu için bu etken maddenin olduğu ürünler Almanya'da reçetesiz satılamadığı bildirildi.

TESADÜFEN DENK GELDİLER

Süpermarket içinde satılan tütün ürünleri ile kahvenin vergisinin yasalara uygun bir şekilde ödenip ödenmediğini kontrol etmeye giden gümrük memurlarının, rafta duran söz konusu bala tesadüfen denk geldikleri bildirildi.

Memurlar, küçük kavanozlarda satılan kendi deyimleriyle, 'gümrük çevrelerinde bilinen' toplam dört buçuk kilo bala el koyarak, 46 yaşındaki süpermarket sahibi hakkında, Alman Tıbbi Ürünler Yasası'nı ihlal etmekten soruşturma başlattı. Ulm Ana Gümrük Ofisi, söz konusu balın, Almanya'nın aksine Türkiye'de serbest bir şekilde satıldığını aktardı.

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