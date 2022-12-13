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İstanbul'da yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar

Beylikdüzü’nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi, polis ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:06
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Vicdanınız batsın. Yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar

İstanbul'da yeni doğan bebeği poşete sarıp sokağa attılar
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı bir şekilde yeni doğmuş erkek bebek konuldu. Apartmana sabah 08.00 sıralarında gelen görevli bir ses duydu. 

Poşetin içini açan görevli büyük şaşkınlık yaşayarak, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi Mehmet Nezir Tanış, “Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim” dedi.

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