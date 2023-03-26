Ne istedin bir garip köpekten. Vicdansız

İHA'nın haberine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.

Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı.

ELİNDEKİ TAŞI UYUYAN KÖPEĞE ATTI

Cadde üzerinden geçen bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.