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Ne istedin bir garip köpekten. Vicdansız

Sivas'ta bir kişi, kaldırım kenarında uyuyan köpeğe taş attı. Taş atarak köpeğin canını yakan kişi sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:57
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Vicdansız adam! Uyuyan köpeğe taş attı

Ne istedin bir garip köpekten. Vicdansız
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İHA'nın haberine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.

Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı.

ELİNDEKİ TAŞI UYUYAN KÖPEĞE ATTI

Cadde üzerinden geçen bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ 

Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. 

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

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