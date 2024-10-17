Vicdansız" Kreşte uyurken 2 aylık bebeğe tokat attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vicdansız" Kreşte uyurken 2 aylık bebeğe tokat attı

Gaziantep’te özel bir kreşte görevli öğretmen, uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attım battaniye ile bebeğin yüzünü örtü. Kamera yansıyan olay sonrasında bebeğin yüzünde iz oluştuğunu gören aile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'te özel bir kreşte görevli öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D. Özkan'a tokat attı. Olay güvenlik kameralarına yansırken bebeğin babası Mehmet Özkan ve annesi Gündoğdu Özkan, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu

BEBEĞİN YÜZÜNDE İZ OLUŞTU

Olay, 8 Ekim Salı günü Emek Mahallesi'ndeki Montessori Atölyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık M.D. Özkan'a uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen telefona sarılarak bebeğin ailesini aradı ve M.D. Özkan yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Bunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, 10 bebeğin uyuduğu odada Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ve ardından battaniyeyi bebeğin üzerine örttüğü anlar yer aldı.

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