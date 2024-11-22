Vicdansız sürücü aracıyla köpeğin üzerinden geçti



Olay, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü, boş otoparkta geri geri gittikten sonra otomobilini ileri doğru sürdü. Otoparkta yerde yatan köpeğin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, daha sonra arkasına bakmadan yoluna devam etti.

Can havliyle yattığı yerden kalkan köpek, bölgedeki bir süpermarkete sığındı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayaklarından yaralı köpeği barınağa götürerek tedaviye aldı.



Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.