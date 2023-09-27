Vicdansız taksici engelli TAG sürücüsünü tehdit edip zorla özür diletti

İstanbul’da bir taksici, TAG şoförü olan bir engelli vatandaşı yolcu aldığı gerekçesiyle tehditler savurup o anları kaydetti.

Vicdansız taksici engelli TAG sürücüsünü tehdit edip zorla özür diletti

İstanbul’da meydana gelen olayda, bir taksici engelli TAG şoförünün yolcu almasına engel olarak tehditler savurdu.

“BU SEFERLİK BIRAKIYORUZ

O anları kayıt altına alan taksici, "Bu kardeşimiz engelli, iki ayağı yok, tekerlekli sandalyeyi de gösterdim ben size. Bu arkadaşı bu seferlik bırakıyoruz, arkadaşın da söyleyecek bir iki sözü var" ifadelerini kullandı.

ZORLA ÖZÜR DİLETTİ

Taksici engelli sürücüye bu sözleri ardından zorla özür dilettirirken, TAG sürücüsünün, "Bugün böyle bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım. Bu benim için son oldu." sözleri dikkat çekti.

Taksici, "Yapmayacağına şeref namus sözü veriyor musun?" ifadeleriyle söz istemesi de sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

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