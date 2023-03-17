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Vicdansızlar deprem yardımlarını çalıp sattılar

Mersin'de deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini çalıp satan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:05
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Vicdansızlar deprem yardımlarını çalıp sattılar

Vicdansızlar deprem yardımlarını çalıp sattılar
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İHA'nın haberine göre Mersin polisi  Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

Malzemelerin yüklendiği TIR'ların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı TIR ile aktırıldığını tespit etti. 

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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