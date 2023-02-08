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  • Ulan sizin Allah'ınız yok mu? Adana'da depremde hasar alan duvarları sıva ile kamufle ettiler

Ulan sizin Allah'ınız yok mu? Adana'da depremde hasar alan duvarları sıva ile kamufle ettiler

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden birisi olan Adana'da binalarda oluşan çatlakları gizlemek için inşaatlara sıva yapıldığı ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:20
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Vicdansızlar depremde hasar alan binaları böyle kamufle etmişler

Ulan sizin Allah'ınız yok mu? Adana'da depremde hasar alan duvarları sıva ile kamufle ettiler
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Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken, birçok bina da hasar aldı.

Adana'da bir görüntü ise insan canının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

HASARLI YAPILARA SIVA YAPMIŞLAR

Bir inşaat firması, depremde hasar gören ve çatlaklar oluşan yapısını gizlemek için çatlaklara sıva yaparken görüntülendi.

Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya sert tepki gösterdi.

İşte o görüntüler:

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1950
8.02.2023 09:03
Yok, siz hala bunların Allah dediklerine inanıyorsanız, dizide sorun var  
 
Teist
8.02.2023 09:00
Bu dünyadan başka bir dünya yok, arama Senden benden başka düşünen yok, arama! Vazgeç ötelerden, yorma kendini O var sandığın şey yok mu o yok, arama! Ömer Hayyam. Yok olan Allah  
 
Alper
8.02.2023 08:40
Bu çürük binaları millete satmaya çalışacaklar.İste deprem değil,öldüren bu kafa teroristlerden çok daha tehlikeli ama hepsi aramızda dolaşıyor ve saygı görüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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