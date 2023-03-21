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Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulduktan sonra ağaca asıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:59
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Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı

Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
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İHA'nın haberine göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. 

Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip bir de ağaca asan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinlerinden Devran Serin (43), "Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

 

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