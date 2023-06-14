Victor Nelsson geleceği hakkında konuştu

Bu sezon yaşanan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson takımdan ayrılacağına dair çıkan dedikodulara hakkında Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

"NE OLACAĞINI BEKLEYİP GÖRELİM"

İngiltere ve İspanya kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu bilinen Victor Nelsson kendisine sorulan transfer olacak mısın sorusuna, “Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok. Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı” şeklinde cevap verdi.

BENİM MASAMDA OLAN BİR ŞEY DEĞİL

“Takımın Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor, herkes kalmanı istiyor, bunu nasıl yorumluyorsun?” diye sorulması üzerine ise, “Bunu başkanımız Dursun Özbek ile Mister (Bay) Erden Timur’la bunu konuşun. Benim masamda olan bir şey değil. Dediğim gibi en iyi cevap, bekleyip görmek” dedi.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Danimarkalı yıldız stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta giyerek kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.