Victor Nelsson geleceği hakkında konuştu

Galatasaray’ın yıldız stoperi Victor Nelsson gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımdan kalıp kalmayacağı üzerine gelen soru üzerine ise, “Mister Erden Timur’la bunu konuşun” cevabını verdi.

Victor Nelsson geleceği hakkında konuştu

Bu sezon yaşanan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson takımdan ayrılacağına dair çıkan dedikodulara hakkında Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

"NE OLACAĞINI BEKLEYİP GÖRELİM"
İngiltere ve İspanya kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu bilinen Victor Nelsson kendisine sorulan transfer olacak mısın sorusuna, “Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok. Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı” şeklinde cevap verdi.

BENİM MASAMDA OLAN BİR ŞEY DEĞİL
“Takımın Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor, herkes kalmanı istiyor, bunu nasıl yorumluyorsun?” diye sorulması üzerine ise, “Bunu başkanımız Dursun Özbek ile Mister (Bay) Erden Timur’la bunu konuşun. Benim masamda olan bir şey değil. Dediğim gibi en iyi cevap, bekleyip görmek” dedi.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Danimarkalı yıldız stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta giyerek kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir Güncel
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü Spor
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin Ekonomi
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu Spor
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu