Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

İngiliz ekibi Tottenham Galatasaray'ın Victor Nelsson karşılığında yaptığı Davinson Sanchez + 15 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

Bu sezon defans hattında gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan ve bir süredir takımdan ayrılmak istediği belirtilen Victor Nelsson için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİLER
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmak için Galatasaray’ın Davinson Sanchez + 15 milyon Euro’luk talebini kabul etti.

42 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
2017 yılında Ajax’dan 42 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Davinson Sanchez İngiliz ekibinde çıktığı 205 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

PERFORMANSI
Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

Öne Çıkanlar
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Son Haberler
Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı Dünya
Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı
Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı Sağlık
Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı
Borsa haftaya rekorla başladı Ekonomi
Borsa haftaya rekorla başladı
Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı Spor
Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı
Farklı Ülkelerde Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir? Güncel
Farklı Ülkelerde Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?
17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı Dünya
Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı