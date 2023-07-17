Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

Bu sezon defans hattında gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan ve bir süredir takımdan ayrılmak istediği belirtilen Victor Nelsson için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmak için Galatasaray’ın Davinson Sanchez + 15 milyon Euro’luk talebini kabul etti.

42 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2017 yılında Ajax’dan 42 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Davinson Sanchez İngiliz ekibinde çıktığı 205 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

PERFORMANSI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.