Victor Osimhen'e inanılmaz çağrı! Galatasaraylılar buna çok kızacak

Sane transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Napoli'den ayrılacak olan yıldız golcünün geleceği belirsizliğini koruyor.

26 yaşındaki santrfor, Al-Hilal'in kendisi için yaptığı 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 45 milyon euroluk maaş teklifini reddetti.

Osimhen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaysa, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım." ifadelerini kullanmıştı. Hangi takıma gideceği merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN ARKADAŞINDAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Nijeryalı yıldızın vatandaşı ve yakın arkadaşı Odion Ighalo, bu yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olmayı ciddi şekilde düşünmeye çağırdı.

"NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"

News Central TV'ye konuşan Ighalo, "Transfer kolay değil çünkü menajerler her gün arıyor, insanlar medyada konuşuyor Ama bence Victor zihinsel olarak güçlü çünkü o, bu yaşta bile hayatında zorluklarla karşılaştı ve bunların üstesinden geldi. Ne istediğini biliyor. İki gün önce birlikteydik ama futboldan bahsetmedik, sadece eğlenmek içindi ama ne istediğini bildiğine inanıyorum. Artık yetişkin bir adam ve bugün olduğu yere gelmek için çok çalıştı. Eğer fikrimi sormak için beni ararsa ona söylerim. Ama bence iyi bir iş çıkardı ve ne karar verirse versin, bu onun için kazan-kazan durumu olur." dedi.

"GİT DERDİM"

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde deneyim sahibi olan Ighalo, Osimhen'in Al-Hilal'e gitmesi gerektiğini savundu.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Al-Shabab, Al-Hilal ve Al-Wehda'da forma giyen Ighalo, "Bana sorsaydı elbette git derdim. Herhangi bir karar onun için kazan-kazan durumudur. Şimdi gitse de, iki yıl sonra gitse de aynı şey. Önemli değil çünkü geçen sene geldiler, gitmedi. Bu yıl geri geldiler ve yine gelecekler." diye ekledi.

"GERÇEK BİR GOLCÜ"

Oyundaki en iyi forvetlerden bahsederken Osimhen'den bahsetmemenin 'imkansız' olduğunu belirten Odion Ighalo, "Benim için, bugünün dünyasında, onun adını anmadan forvetlerden bahsedemezsiniz. Kendi oyuncularımızı küçümsüyoruz, Afrika'daki sorun bu. Kendi Afrikalı oyuncularımızı ve potansiyellerini küçümsüyoruz. Ama eğer şimdi dünyada gerçek bir golcü aramak istiyorsanız, bana iki veya üç tane söyleyin. O gerçek bir dokuz numara, bir santrfor, bir golcü." ifadelerini kullandı.