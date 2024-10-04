Victor Osimhen'e sürpriz bir talip daha çıktı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Futbolcu Victor Osimhen'in talipleri artıyor.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü öğrenildi.

Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.