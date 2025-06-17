Victor Osimhen'in aklını çelecek teklif! Galatasaray'a transferi artık imkansız

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Victor Osimhen'in aklını çelecek teklif! Galatasaray'a transferi artık imkansız

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'e, Al Hilal bir kez daha teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların kararını beklediği Nijeryalı santrfor için Suudi ekibinin son teklifi akıllara durgunluk verecek cinsten. İşte detaylar...

Transfer dönemine hızlı başlayan ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna Galatasaray'da transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in durumundaki karmaşa devam ediyor. Uzun bir süredir Osimhen'in geleceği hakkında vereceği kararı bekleyen Cimbom için olumsuz bir gelişme yaşandı.

AL HILAL'DEN VICTOR OSIMHEN'E 50 MİLYON EURO

Victor Osimhen konusunda hala teklifinin arkasında duran ve futbolcunun kararını bekleyen Galatasaray’a karşılık Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü, pes etmedi. Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi, Osimhen'e yıllık 50 milyon euroluk yeni bir teklifte bulundu. Yıldız oyuncuya bonservisini elinde bulunduran ve sözleşmesi devam eden Napoli’den de yeni bir haber geldi.

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NAPOLI GERİ ÇAĞIRDI

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Nijeryalı forvete, sezon öncesi antrenmanlara çıkması talimatı verdiği iddia edildi. Osimhen, yeni bir takım bulamazsa, Napoli’nin sezon öncesi hazırlıklarına katılacak. İtalyan kulüplerinin, 2020’den beri yurtdışından gelen oyuncular için sağlanan % 50 vergi indirimiyle ilgili kararnameden hala faydalanabileceği, bu nedenle İtalya’da kalabileceği ifade edildi.

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