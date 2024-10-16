Victoria's Secret gecesine Tyra Banks damga vurdu

New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret 2024 Moda Şovu, moda dünyasında büyük bir heyecan yarattı. 2019 yılında eleştiriler sebebiyle durdurulan ve 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen bu etkinlik, moda tutkunlarını bir araya getirdi. Defilede yer alan ünlü isimler arasında Bella Hadid, Barbara Palvin ve Adriana Lima gibi modeller bulunurken, en çok merak edilen geri dönüş ise Tyra Banks'indi. Banks, 2005 yılında modellik kariyerini sonlandırmıştı, ancak dün gece podyuma geri dönerek büyük bir etki yarattı.

TYRA BANKS PODYUMA GERİ DÖNDÜ

Daha önce Victoria's Secret için dokuz defa podyuma çıkan ve modelliği bıraktıktan sonra birçok kişiye mentorluk yapan Tyra Banks, siyahlar içindeki göz alıcı kıyafetiyle geri döndü. Banks, taşlarla süslenmiş bir büstiyer, siyah astarlı gümüş bir pelerin ve parlak taytlarla podyumda yürüdü. Kıyafetini yüksek topuklu ayakkabılar ve parlak pırlanta küpelerle tamamladı. Kendine özgü kıvırcık saçlarını afro tarzında şekillendiren Banks, dumanlı göz makyajı ve doğal tonlarda dudaklarıyla görünümünü tamamladı.

ÜNLÜ MODELLER SAHNEYİ PAYLAŞIYOR

Tyra Banks'in yanı sıra birçok ünlü model de defilede dikkat çekti. Gigi Hadid, pembe iç çamaşırları ve büyük kanatlarıyla podyuma çıkarak izleyenleri büyüledi. Bella Hadid ise kırmızı sütyen ve şorttan oluşan kombini ve parlak kırmızı tüylerle süslenmiş görünümüyle izleyicilere sürpriz yaptı.

36 yaşındaki Ashley Graham ise ilk kez Victoria's Secret podyumuna çıkarak siyah dantel bir tulum ve uyumlu bir sabahlıkla dikkatleri üzerine çekti. Modellik efsanesi Kate Moss, 22 yaşındaki kızı Lila Moss ile birlikte podyumdaydı. Kate Moss, transparan siyah dantel bir elbise ve melek kanatlarıyla izleyenleri büyüledi. Ayrıca, Adriana Lima da emekliliğinden sonra geri dönerek, holografik kanatlarla tamamlanmış parıltılı bir tulumla sahne aldı.

KADIN SANATÇILAR DAMGA VURDU

Bu yılki Victoria's Secret Moda Şovu, ilk kez tamamen kadın sanatçılardan oluşan bir müzik performansına ev sahipliği yaptı. Etkinliğin yıldızları arasında Cher, Tyla ve Blackpink'ten Lisa yer aldı. Göz kamaştıran defile, bu muhteşem performanslarla daha da unutulmaz hale geldi.

Victoria's Secret 2024 Moda Şovu, geri dönüşüyle birlikte hem moda dünyasında hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve Tyra Banks gibi ikonların geri dönüşü, bu şovun unutulmazlar arasına girmesini sağladı.