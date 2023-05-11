Victoria's Secret şov film olarak dönüyor

ABD merkezli iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın ikonik hale gelen şovu 4 yıllık aranın ardından film formatında dönüyor

Victoria's Secret şov film olarak dönüyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

ABD, Ohio merkezli Victoria's Secret'ın moda ve TV dünyasında ilgiyle takip edilen defile ve şovu, dört yıllık aranın ardından film olarak dönüyor.

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Bogota, London, Tokyo and Lagos'tan 20 tasarımcının işlerine yer verilecek filmde moda ve sanat bir araya getirilecek.

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Filmin dijital platformlarda yayınlanması planlanıyor.

Firmanın şovları farklılıklara yer vermediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuş, 2019 yılı için planlanan defile bu sebeple iptal edilmişti.

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2018'de gerçekleştirilen defile sonrası başka bir şov gerçekleştirilmemişti.

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