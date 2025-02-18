Video oyunları çocukları depresyona sürüklüyor! Uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, ekran başında geçirilen uzun saatlerin, çocukların psikolojik sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

VİDEO OYUNLARININ ARTAN POPÜLARİTESİ VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Video oyunlarının popülerliği, son yıllarda hızla arttı. Özellikle çevrimiçi çok oyunculu oyunlar, çocuklar arasında sosyal etkileşimi teşvik etse de, bazı uzmanlar bu oyunların aşırı şekilde oynanmasının psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Sarah Miller, video oyunlarının kısa vadede eğlenceli ve motive edici olabileceğini, ancak uzun vadede bağımlılık yapabileceğini vurguladı:

"Çocuklar video oyunlarına fazla zaman ayırdıklarında, bu onların gerçek dünya ile olan bağlarını zayıflatabilir. Bu da duygusal ve psikolojik problemler yaşamalarına neden olabilir. En yaygın görülen etkilerden biri ise depresyondur."

DEPRESYON VE VİDEO OYUNLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Çocuklarda video oyun bağımlılığı, depresyonun en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıktı.

Yapılan bilimsel çalışmalar, video oyunlarına aşırı bağımlılığın, çocuklarda yalnızlık, sosyal izolasyon, düşük özsaygı ve stres seviyelerinin artmasına yol açabileceğini ortaya koydu.

2023 yılında yapılan bir çalışma, video oyunları ile depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi.

Psikoloji profesörü Dr. Emily Thompson, bu konuda şunları söyledi:

"Çocuklar uzun süre video oyunları oynadıklarında, sosyal becerilerini geliştirme fırsatlarını kaçırıyorlar. Sosyal etkileşim eksikliği, yalnızlık duygularını artırabilir, bu da depresyonun gelişmesine zemin hazırlar."

Araştırmalar, çocukların günde 3 saatten fazla ekran başında vakit geçirmesinin, depresyon riskini iki katına çıkarabileceğini gösterdi. Uzmanlar, video oyunlarının bağımlılık oluşturabileceğini ve bu tür bağımlılıkların, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

VİDEO OYUN BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

Çocuklarda video oyun bağımlılığının belirtileri, başlangıçta hafif olabilir. Ancak zamanla bu belirtiler daha belirgin hale gelebilir.

Çocuk psikiyatristi Dr. James Williams, video oyun bağımlılığının en yaygın belirtilerini şu şekilde sıraladı:

- Sürekli oyun oynama isteği: Çocuklar, oyunları oynamadıkları zamanlarda stresli hissedebilirler.

- Okul başarısının düşmesi: Oyunlara bağımlı çocuklar, okulda düşük performans sergileyebilir ve derslere olan ilgileri azalabilir.

- Sosyal izolasyon: Aşırı oyun oynamak, çocukların arkadaşlarıyla olan ilişkilerini zayıflatabilir.

- Duygusal bozukluklar: Çocuklar, oyun oynamadıkları zaman sinirli, depresif veya anksiyeteli hissedebilirler.

AİLELERİN VE EĞİTMENLERİN ROLÜ

Video oyunu bağımlılığının önlenmesi, ailelerin ve eğitmenlerin doğru yaklaşımıyla mümkün.

Çocuk gelişimi uzmanı Dr. Linda Green, "Ebeveynler, çocuklarının ekran süresi üzerinde kontrol sahibi olmalı ve oyun saatlerini sınırlamalıdır. Ayrıca, oyun dışı sosyal etkinlikler, çocukların ruh sağlığını dengelemelerine yardımcı olabilir" şeklinde açıklama yaptı.

Ailelerin çocuklarıyla geçirecekleri kaliteli zamanın arttırılması, sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak.

Çocuklara, video oyunları dışındaki hobi ve aktiviteler de sunulmalı. Ailelerin, çocuklarının ruhsal sağlıklarını izlemeleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almaları oldukça önemli.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çocuklarda video oyunu bağımlılığının olumsuz etkilerini azaltmak için bazı önemli adımlar atılabilir:

1. Ekran Süresi Sınırlamaları: Uzmanlar, çocukların günde en fazla 1-2 saat ekran başında vakit geçirmelerini öneriyor.

2. Dijital Detoks: Haftada en az bir gün, tüm dijital cihazlardan uzak durarak, ailece açık hava etkinlikleri yapmak, sosyal bağları güçlendirebilir.

3. Alternatif Aktiviteler: Spor, sanat veya müzik gibi aktiviteler çocukların enerjilerini sağlıklı bir şekilde harcamalarını sağlar.

4. Aile İletişimi: Ebeveynlerin çocuklarıyla açık ve empatik bir iletişim kurarak, dijital bağımlılık konusunda endişelerini dile getirmeleri önemli.



VİDEO OYUNLARI İLE DENGEYİ BULMAK

Video oyunları, çocukların sosyal etkileşimlerinde ve eğlenceli zaman geçirmelerinde yer bulabilir. Ancak, aşırıya kaçmak, çocukların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Ailelerin, eğitmenlerin ve uzmanların iş birliği yaparak, çocukların video oyunları ile sağlıklı bir denge kurması sağlanmalı.

Çocukların ruhsal sağlığına dikkat edilerek, video oyunlarının potansiyel zararlarından korunabilir ve sağlıklı bir dijital yaşam tarzı benimsenebilir. Bu, yalnızca çocukların gelişimi için değil, aynı zamanda genel yaşam kalitelerini artırmak için de gerekli.