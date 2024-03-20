Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong istifa etti

Vietnam Komünist Partisi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un görevdeki bir yıldan biraz fazla sürenin ardından istifa ettiğini ve yoğun bir yolsuzlukla mücadele kampanyasının ortasında görevden ayrılan en son üst düzey yetkili olduğunu bildirildi.

Partinin Merkez Komitesi, "Vo Van Thuong'un ihlallerinin Komünist partinin itibarında kötü bir iz bıraktığını" belirten bir açıklama yaparak Thuong'un istifasını onayladı.

54 yaşındaki Thuong, selefi Nguyen Xuan Phuc'un pandemi sırasındaki yolsuzluk skandalları nedeniyle "siyasi sorumluluk almak üzere" istifa etmesinden iki ay sonra, Mart 2023'te cumhurbaşkanı olmuştu.

Vo Van Thuong, Vietnam'ın 1970'lerin ortalarında savaştan çıkmasından bu yana en genç cumhurbaşkanı olmuştu.