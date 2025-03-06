Vietnam turizminin yükselişi sürüyor

Asya ülkelerinden Vietnam’a gelen turist sayısı yüzde 27 arttı. En büyük yükseliş Filipinler’den gelen ziyaretçilerde yaşandı. Filipinler’den Vietnam’a yapılan seyahatler yüzde 94.2 oranında artarken, Japonya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 60.6, Malezya’dan yüzde 39.6, Endonezya’dan ise yüzde 34.3 oranında yükseldi.

AVRUPA VE AMERİKA’DAN YOĞUN İLGİ

Amerika kıtasından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 11.6 oranında artış gösterdi. Kanada’dan gelen turistler yüzde 21 oranında artarak dikkat çekti. Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 14.2’lik bir artış görüldü. Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 91.6, Polonya’dan yüzde 77.7, İtalya’dan yüzde 45.2, Fransa’dan yüzde 44.3, İspanya’dan ise yüzde 34.5 oranında yükseldi.

AVUSTRALYA’DAN ARTIŞ, AFRİKA’DAN DÜŞÜŞ

Vietnam, Avustralya’dan da turist çekmeye devam etti. Avustralya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 7.8 artış kaydetti. Ancak Afrika kıtasından gelen ziyaretçi sayısında yüzde 0.5’lik küçük bir düşüş yaşandı.

Vietnam, turist sayısındaki bu büyümeyle bölgesel turizmde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ülkenin doğal güzellikleri, kültürel mirası ve gastronomisi, turistlerin ilgisini çekmeye devam ederken, artan ziyaretçi sayısının ülke ekonomisine olumlu katkılar sunması bekleniyor.