Vietnam'da altın fiyatları üç ayın zirvesine ulaştı

Vietnam’ın altın külçe fiyatları, Salı günü önemli bir artış göstererek Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Saigon Jewelry Company (SJC), altınlarını satıcılar için 3.252 dolar, alıcılar için ise 3.335 dolardan listeledi. Bu fiyatlar, bir önceki güne göre tael başına 61 dolar artışa işaret ediyor. Bir tael, 37,5 gram ya da 1,2 ons altına eşit.

Vietnam’daki altın fiyatları, son dönemde yaşanan dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Vietnam'ın önemli altın ve mücevherat şirketlerinden biri olan DOJI, altın fiyatlarını SJC ile aynı seviyede sabitledi. Bununla birlikte, SJC tarafından satılan altın yüzüğün fiyatı ise bir önceki güne göre hafif bir düşüş göstererek 3.164 dolardan 3.221 dolara yükseldi.

Mayıs ayında Vietnam’ın altın fiyatı, tael başına 3.741 dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Ancak o tarihten bu yana, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Vietnam altın piyasasında da etkisini gösteriyor. Altın fiyatlarının Haziran ayında düşüş yaşamasının ardından, son dönemde yeniden yükselişe geçmesi, yatırımcıların ve tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Altın, Vietnam’da geleneksel bir yatırım aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel ve ekonomik öneme sahip. Vietnamlı tüketiciler, özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde altını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki bu tür artışlar, ülke genelinde hem bireysel yatırımcılar hem de altın ticareti yapanlar için büyük bir öneme sahip.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, hem iç piyasadaki talebin artmasına hem de küresel ekonomik belirsizliklerin altına olan ilgiyi artırmasına bağlanıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmeye devam edebileceğini öngörüyor.