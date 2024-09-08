Vietnam'da Yagi Tayfunu felaketi: Ölü sayısı 14’e yükseldi, kayıplar aranıyor

Vietnam basınının aktardığı bilgilere göre, Yagi Tayfunu'nun ülkenin kuzey kıyılarına yaklaşmasıyla birlikte, 50 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle Quang Ninh eyaletinde fırtınanın şiddeti daha da arttı. Çoğunluğu balıkçılara ait olan 25 tekne dev dalgalar ve sert rüzgarlar nedeniyle battı. Bu kazalarda kaybolan balıkçılar için bölgedeki arama kurtarma ekipleri seferber edildi.

ELEKTRİK VE İLETİŞİM HATLARI ÇÖKTÜ

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde alt yapı ağır darbe aldı. Çok sayıda trafo ve iletişim hattı büyük hasar görürken, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Tayfun, sadece insan hayatını değil, aynı zamanda binlerce dönüm tarım arazisi ile 3 bin 400’den fazla evi de tahrip etti.

BİNLERCE ASKER GÖREVDE

Vietnam hükümeti, tayfundan etkilenen bölgelerdeki zararları azaltmak ve insanlara yardım ulaştırmak için geniş çaplı kurtarma operasyonları başlattı. Binlerce askeri personel, tahliye, kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ekipler, kayıp kişileri bulma ve hasar gören bölgeleri yeniden inşa etme konusunda gece gündüz demeden çalışıyor.

ASYA’YI VURAN YAGİ TAYFUNU YAYILIYOR

Yagi Tayfunu, yalnızca Vietnam’da değil, Asya'nın diğer bölgelerinde de büyük yıkıma yol açtı. Dün, Çin’in Haynan eyaletinde aynı tayfunun etkisiyle 4 kişinin öldüğü, 95 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayfun, 3 Eylül’de Filipinler’in kuzey bölgelerini de vurmuş ve burada 20 kişinin ölümüne, 26 kişinin kaybolmasına neden olmuştu.