Vietnam'daki Yagi Tayfunu'nun kurban sayısı 179'a yükseldi

Hükümetin verdiği bilgiye göre, tayfunun yol açtığı toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle ölenlerin sayısı 179'a yükseldi. Ayrıca, 145 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Bürosu Başkanı Mai Van Khiem, başkent Hanoi'deki Kızıl Nehir'in su seviyesinin 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı ve yakın bölgelerde şiddetli su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Polis, askerler ve gönüllülerin katkısıyla yapılan tahliye çalışmaları sonucunda nehir kıyısındaki binlerce kişi evlerinden güvenli bölgelere taşındı. Elektrik şirketi EVN, bazı bölgelerde güvenlik endişeleri nedeniyle elektriğin kesildiğini duyurdu. Ayrıca, başkentte tüm okullar bir hafta süreyle tatil edildi.