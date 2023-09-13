Vietnam'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi

Vietnam’ın başkenti Hanoi'de 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Vietnam'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi

Güney Asya ülkesi Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yaklaşık 150 kişinin ikamet ettiği 9 katlı apartmanın bir dairesinde yerel saat ile 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Bölgeye 15 itfaiye aracı, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Binanın yer aldığı sokağın darlığı nedeniyle itfaiye yangına yakından müdahale edemezken, alevler 3 saat sonra söndürülebildi.

Yerel medyasının polise dayandırdığı habere göre yangın faciasında aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 54’ü yanık ve solunum yolları rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Yangın sırasında binadaki dairelerin çoğunun dolu olduğu ve binada acil çıkış merdiveni bulunmadığı öğrenildi.

Binadakilere yardıma giden Hoa isimli bir kadın, "Yardım çığlıklarını duydum. Ancak yoğun alevler nedeniyle binaya giriş veya çıkış mümkün değildi, yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Küle dönen binada arama-kurtarma çalışmaları gün içinde devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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