Vietnam'ın ahşap pazarındaki payı büyüyor

ABD, Vietnam’ın ahşap ve ahşap ürünleri için en büyük pazar olma özelliğini taşıyor. Ülkedeki pazar payı %50’yi aşarken, Çin ve Japonya da önemli alıcılar arasında yer alıyor. Vietnam’ın ahşap sektörü, başta bu ülkeler olmak üzere, Asya ve Avrupa'da artan talep ile büyümeye devam ediyor. İspanya, Vietnam’a yönelik ahşap ve türevlerine olan talebin %63 oranında artış gösterdiği pazarlar arasında yer alıyor.

VİETNAM’DA AHŞAP SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Vietnam Ahşap ve Orman Ürünleri Derneği Başkanı Do Xuan Lap, şirketlerin rekabet avantajlarını artırabilmesi için üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, düşük emisyonlu üretim, iç kontrol standartlarının yükseltilmesi ve ticari tanıtım faaliyetlerine yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

HAMMADDE TEDARİKİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Vietnam hükümeti, yasal ve kaliteli hammadde tedarikini garanti altına almak amacıyla büyük orman alanları oluşturmayı hedefliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek için sertifikalı ormanların üretimine yönelik politikalar uyguluyor. Bununla birlikte, orman kökenli ürünlerin uluslararası pazarlara uygunluğunu sağlamak amacıyla, orman alanlarının kodlanması gibi çalışmalar sürdürülüyor.

Bu stratejilerle Vietnam, özellikle Avrupa Birliği'nin ormansızlaşmayı engellemeye yönelik yönetmelikleri doğrultusunda, yasal orman ürünleri tedarikini sürdürülebilir şekilde artırmayı planlıyor.