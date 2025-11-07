UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada tribünlerde açılan Türkiye karşıtı ırkçı bir pankart tepki çekti.

Asker görseli bulunan pankartta, "Vojna s Turkem musi bejt" ( Türklerle savaş olmalı ) ifadeleri yer aldı.

Tepki çeken bu panktart nedeniyle Viktoria Plzen'in UEFA tarafından ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

VIKTORIA PLZEN NE CEZA ALACAK?

Irkçı ve ayrımcı davranışlara müsamaha göstermeyen UEFA Disiplin Kurulu, Viktoria Plzen'e bu pankart nedeniyle para cezası veya tribün kaptma cezası uygulayabilir.

UEFA'nın daha önce ırkçı/ayrımcı pankartlar nedeniyle verdiği cezalardan bazıları şöyle:

-İskoç takımı Rangers taraftarlarının bir maçta "Keep woke foreign ideologies out – defend Europe" (Yabancı ideolojileri dışarıda tutun, Avrupa'yı savunun) yazılı bir pankart açması üzerine UEFA tarafından 30 bin euro para cezası aldı.

-Bayern Münih taraftarlarının 2014 yılında homofobik bir pankart açması nedeniyle tribünlerin bir bölümü Avrupa kupası maçında kapatıldı.

-Macaristan'ın Ferençvaroş takımının taraftarlarının 'maymun tezahüratı' yapması ve 'ırkçı pankartlar' açması nedeniyle yaklaşık 20 bin euro para cezası aldı. Stadyumun bir kısmı kapatıldı.