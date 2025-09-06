Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden bebek müjdesi!

Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı eşi Mehmet Erdem’den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği ve bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

2. Sayfa’nın özel haberine göre, Atasever’in 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığı kaydedildi.

Atasever, daha önce 2019’un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmış, ancak çift bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Oyuncu, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç, 2010–2015 yılları arasında ise meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile evlilik yapmıştı.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR ?

Vidan Atasever, 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu'dur. Bir süre dj'lik yaptıktan sonra amatör olarak tiyatro ile oyunculuğa başldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi ile yaşamıştır.İlk sinema deneyimini yaşadığı İki Geç Kız'da sergilediği performansla 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Kadın İsterse, İki Genç Kız, Kader, Bıçak Sırtı, Yaralı Yürek, Samanyolu, Başrolde Aşk, Yaz'ın Öyküsü ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol almıştı.

2005 – 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

2006 – 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

Vildan Atasever'in rol aldığı diziler ve filmler:

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

2000 – Şemsi Paşa Pasajı (Zeynep) (TV Dizisi)

2001 – Yaz Gülleri (Yonca) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Nazlı) (TV Dizisi)

2004 – Azize (Müge) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (Buket) (TV Dizisi)

2005 – Plajda Kız Tavlama Kılavuzu

2005 – İki Genç Kız (Handan) (Sinema Filmi)

2006 – Kader (Uğur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaralı Yürek (Beyaz) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Güneş) (TV Dizisi)

2008 – Gece Sesleri (Aslı) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Asude) (Sinema Filmi)

2010 – Samanyolu (Zülal) (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Öykü) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Gelin) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı (Kostastina) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Gülay) (Sinema Filmi)

2014 – Benimle Var Mısın? (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Gece (Gülcan) (Sinema Filmi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Umut) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Bîranîna Mihîna Kumêt) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Hümaşah Sultan) (TV Dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Seyran) (TV Dizisi)

2019 – Bir Dilek Tut (Sinema Filmi)

2019 – Tek Yürek (İlknur) (TV Dizisi)