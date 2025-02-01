Villarreal, Valladolid’i 5-1 mağlup etti

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Villarreal, Valladolid’i 5-1 mağlup etti

Villarreal, Estadio de la Cerámica’da Valladolid’i ezdi geçti! Ayoze, Gueye, Comesaña, Barry ve Denis Suárez’in golleriyle gelen 5-1’lik zafer, Villarreal’in Avrupa yürüyüşünü hızlandırdı!

Villarreal, LaLiga’nın 22. haftasında Estadio de la Cerámica’da ağırladığı Valladolid’i 5-1’lik skorla mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ayoze Pérez, Gueye, Comesaña, Barry ve Denis Suárez’in golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Marcelino’nun öğrencileri, beşinci sıradaki yerlerini korudu. Valladolid ise zayıf savunması ve etkisiz hücum performansıyla ligin dibine demir atmaya devam etti.

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AYOZE PERDEYİ AÇTI

Maçın ilk dakikalarında iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, Valladolid savunmaya çekilip kontra ataklarla şans aradı. Ancak Villarreal’in baskısı giderek arttı ve ilk gol, devre arasına yaklaşırken Ayoze Pérez’den geldi. 42. dakikada Javi Sánchez’e attığı şık çalımın ardından kaleci Hein’i mağlup eden Ayoze, takımını öne geçirdi ve Villarreal’in galibiyet yolunu açtı.

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İKİNCİ YARIDA VİLLARREAL ŞOV YAPTI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Valladolid, ikinci yarıda da rakibine direnemedi. 64. dakikada Gueye’nin attığı golle fark ikiye çıktı. 70. dakikada Comesaña skoru 3-0 yaparken, 86. dakikada Barry’nin golüyle fark dörde yükseldi. Son dakikalarda oyuna giren Denis Suárez, 90+1’de şık bir vuruşla skoru 5-0’a taşıdı. Valladolid’in tek golü ise 90+4’te Amallah’tan geldi ancak bu gol sadece bir teselli oldu.

Bu sonuçla Villarreal, üst sıralardaki iddiasını sürdürerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını diri tuttu. Valladolid ise ağır yenilginin ardından düşme hattından çıkmak için çözüm arayışlarına devam edecek.

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