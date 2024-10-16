Villasını 12 Milyon euroya sattı arkasına bile bakmadan Monako'ya gitti. Kaya Sabancı saldırıya uğramıştı

Bodrum'da oturduğu villanın bulunduğu site ve otelin sahibi Vedat Aşçı ve korumalarındana dayak yiyen Kaya Sabancı'nın yeni adresi belli oldu. İş insanı Kaya Sabancı iddialara göre 18-20 milyon euro olduğu ileri sürülen villayı 12 milyon euroya satıp, siteyle irtibatını kopardı.

SALDIRIDAN SONRA VİLLAYA GİTMEMİŞ

Saldırının ardından 710 metrekarelik süper lüks villasının yer aldığı siteye adım atmadığı belirtilen Kaya Sabancı'nın denize bile Bodrum'un başka beachlerinden girdiği belirtiliyordu. Dayak olayının artında süper lüks villayı satışa çıkaran Kaya Sabancı, sonunda muradına erdi ve villayı satmayı başardı.

SABANCI, MONAKO YOLCUSU

Siteyle irtibatını koparan Sabancı Monako'ya gitti.72 yaşındaki Sabancı ailesinden Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Kaya Sabancı'nın Monako'da yaşayacağı öğrenildi.