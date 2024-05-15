Villaya operasyon. Dizi oyuncusu gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Villaya operasyon. Dizi oyuncusu gözaltında
İzmir’de dolandırıcılık şebekesine operasyon: Dizi oyuncusu da gözaltında

İzmir merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında dizi ve filmlerde yer alan bir kadın oyuncu ile 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan, hakkında 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri de var.

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Gözaltına alınanlar arasında daha önce dizi ve filmlerde oynayan bir oyuncu ve 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu ortaya çıktı.

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Vatandaşları dolandırarak günde 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenilen şebekenin 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

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İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslere yapılan operasyon, drone ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan hacker ve diğer 10 şüpheli sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

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