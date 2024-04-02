Villayı uyuşturucu serasına çevirdiler

Kaynak: İHA
Villayı uyuşturucu serasına çevirdiler
Beylikdüzü’nde uyuşturucu temini yapıldığı tespit edilen villaya yapılan operasyonda 2 kişi gözaltında alınırken koca villanın uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Bağcılar’da yürüttükleri operasyonda, uyuşturucuların geldiği yerin Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir villa olduğunu tespit etti.

Tespiti yapılan villaya 30.03.2024 tarihinde operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 40 yaşındaki T.B. ve 42 yaşındaki M.Y. operasyonda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Villa içerisinde yapılan aramalarda, 295 adet mariuhana bitkisi, Havalandırma Işıklandırma ve Sıcaklık Ölçüm Cihazları, Marıhuana fidesi yetiştirmek için kullanılan özel toprak, 3 adet cep telefonu, 520 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri biten uyuşturucu yetiştiricisi ve tedarikçisi şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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