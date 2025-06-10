Vinç devrildi, işçiler ölümden döndü! Kütahya’da kaza

Kaynak: DHA
Vinç devrildi, işçiler ölümden döndü! Kütahya’da kaza

Kütahya’da firmaya ait reklam direğine bayrak asmak için vinçle çalışma başlattı. Çalışma esnasında vinç devrildi. iki işçi 20 metre yükseklikten düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akkent Mahallesi Memiş Yılmaz Caddesi'nde bir vinç firmasında meydana geldi. İşçi O.K. (31) ve vinç operatörü O.K. (26), firmaya ait reklam direğine bayrak asmak için vinçle çalışma başlattı. Çalışma esnasında vinç devrildi. 2 işçi, 20 metre yüksekliğindeki vincin üzerinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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