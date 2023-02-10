Vinç minareyi yıktı

İHA'nın haberine göre, yıkıcı depremin etkilediği Osmaniye Düziçi ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tehlike arz eden yapılar da kontrollü şekilde yıkılıyor.

1957 yılında ibadete açılmış Hacılar Merkez Cami'nin minaresi depremde zarar görünce iş makineleri bugün camiye geldi. Çevre güvenliği alındıktan sonra minare kontrollü şekilde yıkıldı.