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Vinç minareyi yıktı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, depremde zarar gören Hacılar Merkez Cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:54
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Vinç minareyi yıktı

Vinç minareyi yıktı
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İHA'nın haberine göre, yıkıcı depremin etkilediği Osmaniye Düziçi ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tehlike arz eden yapılar da kontrollü şekilde yıkılıyor.

1957 yılında ibadete açılmış Hacılar Merkez Cami'nin minaresi depremde zarar görünce iş makineleri bugün camiye geldi. Çevre güvenliği alındıktan sonra minare kontrollü şekilde yıkıldı.

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