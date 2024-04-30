Vinç motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Vinç motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı
Hatay’da vinç ile motosikletin çarpıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Hakan T. yönetimindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet, sokaktan geri gelen 31 ABH 039 plakalı vinçle çarpıştı.

aw194119-01.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw194119-02-001.jpg

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ağır yaralı motosiklet sürücüsü, daha sonra ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

aw194119-03.jpg

aw194119-04.jpg

aw194119-05.jpg

Son Haberler
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda Gündem
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı... Magazin
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı...
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı... Yaşam
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı...
Van’da minibüs şarampole uçtu Yerel Haberler
Van’da minibüs şarampole uçtu
Koç ailesinden sürpriz hamle Spor
Koç ailesinden sürpriz hamle
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor Yemek Tarifleri
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir? Yazarlar
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir?