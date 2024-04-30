Vinç motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Hakan T. yönetimindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet, sokaktan geri gelen 31 ABH 039 plakalı vinçle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ağır yaralı motosiklet sürücüsü, daha sonra ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.