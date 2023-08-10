Vinç sürücüsü dehşet saçıp kaçtı. 16 araç zincirleme kaza yaptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan vinç sürücüsü bir anda yol ortasında durdu. Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Meydana gelen kaza sonrası vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ilişkin çalışma başlatırken yol uzun süre trafiğe kapandı.

"OLAY ÇOK ENTERESAN OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Emrah Baran Özdemir, "Olay çok enteresan oldu. Minibüs kendisini kurtarabilmek için sola kırıyor ve refüjden karşı yola geçiyor. Hemen arkasında ki araçta fren yapıp başka bir aracın vurmasıyla karşı yola geçiyor. Arkamda ki araç bana vurmasın diye fren yaptım ama ben boşa bıraktım arabayı. Arkamdaki araç bariyere vurdu, taksi kamyonun altına girdi. Yol kilitlenince trafik durdu. Herkes küçük sıyrıklarla atlattı” dedi.