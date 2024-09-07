Vincent Aboubakar coştu Beşiktaşlılar çıldırdı

Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almayan Vincent Aboubakar uzun süredir kadro dışı konumunda. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da gözüne giremeyen Kamerunlu yıldız kendisine gelen teklifleri de kabul etmiyor.

Son olarak adı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anılan Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda şov yapmaya devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Kamerun ile Namibya karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta aylardır süre alamayan Aboubakar, Kamerun formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde kalecide dönen topu iyi takip edip ağlara gönderen Aboubakar, Kamerun'u 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu 83. dakikada bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahasının içine giren Aboubakar kaleci ile karşı karşıya anda pozisyonu golle sonuçlandıramadı.

Kamerun, Aboubakar'ın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu gelişme Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Sosyal medya hesaplarından Aboubakar'ın, Kamerun Milli Takımı'ndaki performansına isyan eden Siyah-Beyazlılar yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

Kamerun Milli Takımı'nda 102 maça çıkan Vincent Aboubakar, 40 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.