Vincenzo Montella mağlubiyetin ardından konuştu! "Bunu söylemek güzel değil ama..."

A Milli Takım, hazırlık mücadelesinde Meksika'ya mağlup oldu. 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan teknik adamın sözleri;



"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"



"İlk yarı son dakikalarda herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize bir deneyim kazandırdı. Ufak tefek hatalar yapmamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcu milli takım forması giydi. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimleri ilerisi için yanımızda taşıyacağız."



"ŞUTLARDA BİRAZ DAHA İSABETLİ OLABİLİRDİK"



"Aslında her oyuncu kendi rolünü oynadı. Bu kamp genelinden memnun kaldım. Her zaman istediğimiz takım ruhunu sahaya yansıttılar. Ben gelmeden önce FIFA'da 40. sıradaydık, 27'ye yükseldi. Meksika 17'inci sırada. Rakibimiz değerli bir rakip. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Sadece şutlarda biraz daha isabetli olabilirdik."

"MAALESEF FUTBOL BÖYLE"



"Aslında futbol bu şekildedir. Bazen yüklenir isabet sağlayamazsınız. Daha az atak yapar, çok isabet sağlarsınız. Şut isabetlerinde düşük kaldık. Maalesef futbol böyle."



"BİR ÇOK EKSİĞİMİZ VARDI"

"Rakipten daha kötü fiziksel performans ortaya koymadık. Korakor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Şu açıdan bakıyorum; sezonu bitirdik, bazı futbolcular 50 maçtan fazla oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da tatil yapamadılar. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok eksiğimiz de vardı."