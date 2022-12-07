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Adana Demirspor'dan Ronaldo açıklaması

Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini kamuoyuyla paylaşan Ronaldo için bu kez Adana Demirspor'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:37
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Vincenzo Montella: Ronaldo'yu başkanımız düşünmüştür

Adana Demirspor'dan Ronaldo açıklaması
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Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Montella gündemde olan Luis Suarez ve Hulk transferi hakkında konuştu.

Adana Demirspor kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella TRT Spor'a konuştu. Ligde 13 maç oynayan mavi lacivertliler 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bulundukları konumu değerlendiren Vincenzo Montella takımın bugüne kadar olan performansından memnun olduğunu söyledi.

Güney ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, Luis Suarez ve Hulk transferleri ile ilgili kararın Başkan ve yönetimde olduğunu söyledi. Portekizli yıldız C. Ronaldo konusuna da değinen deneyimli teknik adam bu transferi başkanımız kesinlikle düşünmüştür dedi.


 

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