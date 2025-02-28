Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Denizli’de bir motosiklet sürücüsü seyir halinde bulunan bir vince çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli vincin altına sürüklendi. Feci kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Çelik hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muzaffer Çelik'in (20) idaresindeki 20 BJ 330 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek yoldaki vince çarptı. Kaza sonucu vincin altına giren genç motosiklet sürücüsü Çelik ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Muzaffer Çelik ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

Vincin altında kalan motosikletliden acı haber

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