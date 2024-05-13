Vincin dokunduğu elektrik kablosu patladı

Kaynak: DHA
Vincin dokunduğu elektrik kablosu patladı
İstanbul Esenyurt’ta vincin dokunduğu elektrik kablosunda patlama meydana geldi. Olayda vinç operatörü yaralanırken patlamanın etkisiyle ortalığa kaya parçaları saçıldı.

İstanbul Esenyurt’ta tadilat çalışmasının olduğu binanın çatısına malzeme taşıyan vinç, elektrik kablosuna dokundu. Temasın etkisiyle meydana gelen patlamada elektrik panosunda hasar meydana geldi. Yer altı elektrik hattında meydana gelen patlamada vinç operatörü yaralandı. Patlamanın etkisiyle ortalığa kaya parçaları saçıldı.

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Patlama sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Patlamada yaralanan vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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