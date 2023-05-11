Vinicius Junior Haalan'dı çıldırttı

Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid'le çıktığı 49 maçta 23 gol, 21 asist üretirken, gösterdiği performansla dünyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Vinicius Junior Haalan'dı çıldırttı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansla hücumdaki etkinliğini arttırdı.

Vinicius, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Kral Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 49 resmi karşılaşmada forma giyerken, 23 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

Vinicius Junior'un Haaland'la yaşadığı mücadele de sosyal medyada gündem oldu.

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22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 12 gol, 1 asist kaydeden Erling Haaland’ın ardından, 7 gol, 5 asistlik performansıyla Devler Ligi’nin en formda futbolcusu konumunda.

Vinicius Junior, Madrid ekibinin en golcü diğer futbolcularına da yaklaştı. Junior son olarak Real Madrid formasıyla çıktığı 221 mücadelede 59 gol atarken, 57 gollü eflatun-beyazlıların efsanesi Luis Figo’yu geride bıraktı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya’da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa gördü.

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