VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (27 Haziran 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 10.358,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.345,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.350,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 seviyesinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.