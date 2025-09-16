VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (16 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,08 yükselişle 12.722,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 6,4 artışla 12.712,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.722,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 artışla 12.722,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.600 ve 12.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

