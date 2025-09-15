VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı! (15 Eylül 2025)

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,14 azalışla 11.947,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.958,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel olarak 11.947,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)

Küresel piyasalar güne pozitif başlarken, yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.