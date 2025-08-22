VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (22 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (22 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,17 yükselişle 12.663,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 yükselişle 12.641,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.657,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 artışla 12.663,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Doktoruna güvenen hasta çabuk iyileşir
Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Doktoruna güvenen hasta çabuk iyileşir
Kolesterolü 10 günde dize getiren mucize besinler! Uzmanlar anlattı
Kolesterolü 10 günde dize getiren mucize besinler! Uzmanlar anlattı
Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı! Zorlu kömür üretimi devam ediyor
Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı! Zorlu kömür üretimi devam ediyor
Cimbom'da Barış Alper krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı
Cimbom'da Barış Alper krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı
Fabrika önünde dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı
Fabrika önünde dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı