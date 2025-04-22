VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (22 Nisan 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (22 Nisan 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,6 yükselişle 10.261,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 artışla 10.201,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 10.257,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 10.261,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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